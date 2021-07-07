Если убрать "пассы" вокруг России, то получится - "сам козел"

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕПолитикаЕсли убрать "пассы" вокруг России, то получится - "сам козел"Забавная статья в польском издании. Модная тема "агрессии России" раскрыта полностью, но если ее убрать, то останется.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЛора Т (Карандина)Польша, Прибалтика и Украина - шавки, которые, оказывается еще и думать хотят, еще мозги какие-то остались. России эти выродки не нужны и никогда не были нужны. Они только и стараются вякать чтобы обратили на них внимание. А эти табаки не нужны ни их хозяину ни ЕС, хоть много мнят о себе и пшеки и хохлы.Комментировать
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