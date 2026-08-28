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ДумаТВ

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МИД РФ: задержание танкеров странами ЕС может ударить по ним бумерангом

МИД РФ: задержание танкеров странами ЕС может ударить по ним бумерангом

Россия предупредила страны Евросоюза о риске «бумеранга» в связи с задержанием танкеров так называемого «теневого флота»: в МИД РФ заявили, что такие действия незаконны, подрывают мировую торговлю и создают опасные прецеденты, на которые Москва готова отвечать зеркально, особенно с учетом наличия судов под «фальшивыми флагами» в интересах самой Европы.

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