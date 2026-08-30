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Пронедра

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Россия больше не будет пускать трудовых мигрантов «в свободное плавание»

Россия больше не будет пускать трудовых мигрантов «в свободное плавание»

Россия готовит серьёзный разворот в миграционной политике. Эпоха, когда иностранный рабочий мог самостоятельно приехать в страну, оформить патент и фактически самому определять свою дальнейшую судьбу на российском рынке труда, подходит к концу.

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