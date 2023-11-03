Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Экипажи Су-25СМ ударили по позициям боевиков неуправляемыми ракетами С-13

Экипажи Су-25СМ ударили по позициям боевиков неуправляемыми ракетами С-13

Экипажи штурмовиков Су-25СМ группировки войск «Центр» нанесли поражение неуправляемыми ракетами С-13 по опорному пункту, а также районам скопления живой силы и техники украинских националистов на Краснолиманском направлении.

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