Экипажи Су-25СМ ударили по позициям боевиков неуправляемыми ракетами С-13

Экипажи штурмовиков Су-25СМ группировки войск «Центр» нанесли поражение неуправляемыми ракетами С-13 по опорному пункту, а также районам скопления живой силы и техники украинских националистов на Краснолиманском направлении.
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