Мальчик или девочка? Регина Тодоренко подтвердила беременность

О беременности Регины Тодоренко начали говорить еще в конце прошлого года. Якобы телеведущая хотела сделать эксклюзивную статью с одним журналом, где рассказала бы всем о своем положении.
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