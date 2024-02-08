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Сырский вместо Залужного: эксперт Леонков объяснил перемены в руководстве ВСУ

Сырский вместо Залужного: эксперт Леонков объяснил перемены в руководстве ВСУ

С 8 февраля руководить действиями украинской армии будет новая команда. Бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный отправлен в отставку президентом страны Владимиром Зеленским.

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