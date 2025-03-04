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Отоларинголог Пружинина рассказала, как защитить свои уши

Отоларинголог Пружинина рассказала, как защитить свои уши

Самое банальное: не стоит слушать очень громко музыку в наушниках.Врач-оториноларинголог высшей квалификационной категории Марина Пружинина рассказала: как защитить свой слух? Рекомендации опубликовала официальная страница Рязанской ОКБ ВКонтакте.

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