Отоларинголог Пружинина рассказала, как защитить свои уши

Самое банальное: не стоит слушать очень громко музыку в наушниках.Врач-оториноларинголог высшей квалификационной категории Марина Пружинина рассказала: как защитить свой слух? Рекомендации опубликовала официальная страница Рязанской ОКБ ВКонтакте.
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