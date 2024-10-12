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Следком Камчатки: 11 детей попали в больницу после отравления в столовой

Следком Камчатки: 11 детей попали в больницу после отравления в столовой

На Камчатке следователи организовали процессуальную проверку из-за отравления школьников.В региональном Следкоме сообщили, что ученики одной из школ попали в больницу.

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