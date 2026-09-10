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Царьград

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Le Parisien: Эдгар Гроспирон ушел с поста главы Игр 2030 года

Le Parisien: Эдгар Гроспирон ушел с поста главы Игр 2030 года

Эдгар Гроспирон, олимпийский чемпион 1992 года по фристайлу, покинул пост главы оргкомитета Олимпийских и Паралимпийских игр 2030 года во Франции.

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