Илон Маск заявил, что ИИ может быть опаснее ядерного оружия

Американский предприниматель Илон Маск на фоне обсуждений темы о замедлении искусственного интеллекта напомнил, что еще 12 лет назад предупреждал, что ИИ может оказаться опаснее ядерного оружия.
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