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Почему США уходят? Афганистан — Ирак — Сирия

Сразу по окончании вывода своих войск из Афганистана США планируют покинуть Ирак. Почему это порождает новое множество вопросов и тревог во всем мире? Как и когда это произойдет? Что станет с расстановкой политических сил в самом Ираке? Как вывод американских войск отразится на соседней Сирии? Как один пуштун уничтожил глобальную империю, или Сказ о роли личности в истории Хотя у Соединенных Штатов еще остаются шансы сохранить себя как единое государство, дни Вашингтона как крупного геополитического игрока уже сочтены.

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