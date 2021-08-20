Почему США уходят? Афганистан — Ирак — Сирия

Сразу по окончании вывода своих войск из Афганистана США планируют покинуть Ирак. Почему это порождает новое множество вопросов и тревог во всем мире? Как и когда это произойдет? Что станет с расстановкой политических сил в самом Ираке? Как вывод американских войск отразится на соседней Сирии? Как один пуштун уничтожил глобальную империю, или Сказ о роли личности в истории Хотя у Соединенных Штатов еще остаются шансы сохранить себя как единое государство, дни Вашингтона как крупного геополитического игрока уже сочтены.