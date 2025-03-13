На мемориальном комплексе "Вечность" идет благоустройство территории 

На мемориальном комплексе "Вечность" в Кишиневе начаты работы по благоустройству территории. Об этом рассказал один из лидеров поискового движения Молдовы, руководитель поискового отряда "Август" Алексей Петрович.
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