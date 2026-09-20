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Царьград

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Mobile Research Group: 5G станет доступным для 80% русских к 2031

Mobile Research Group: 5G станет доступным для 80% русских к 2031

Эльдар Муртазин из Mobile Research Group прогнозирует, что к 2030-2031 годам 80% русских получат доступ к сетям 5G.

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