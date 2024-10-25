Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Русская армия мешает Западу думать

Русская армия мешает Западу думать

Желание Запада каким-то образом приморозить украинский конфликт, свести все к переговорам, корейскому варианту, косовскому варианту, боснийскому, какому угодно прочему выгодному только Западу варианту объясняется, как ни странно, не только военными успехами русской армии.

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