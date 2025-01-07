Симметричные космические объекты оказались источниками гамма-излучения

Из окрестностей сверхмассивных черных дыр, расположенных, как считается, в центрах практически всех галактик, вырываются потоки электронов, заряженных ионов и других частиц, простирающихся на тысячи и даже миллионы световых лет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии