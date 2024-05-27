Прокуратура Москвы запросила 7 лет колонии для предпринимателя Гошина

Прокуратура потребовала от Головинского районного суда приговорить к семи годами колонии предпринимателя Александра Гошина, владельца крупной юридической фирмы «Гошин Групп» и компании «АСБ Рекордс» — производителя систем безопасности.
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