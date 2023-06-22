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Боррель заявил об отказе Курти и Вучича совместно обсуждать ситуацию в Косово

Боррель заявил об отказе Курти и Вучича совместно обсуждать ситуацию в Косово

Президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Косово Альбин Курти провели раздельные переговоры с представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем, но отказались совместно обсуждать деэскалацию в Косово.

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