NYT: митинг Трампа в Нью-Йорке начался с расистских высказываний комика

REUTERS/Eduardo Munoz Митинг бывшего президента США Дональда Трампа в Мэдисон-Сквер-Гарден в Нью-Йорке открылся выступлением стендап-комика Тони Хинчклиффа, который начал оскорблять латиноамериканцев и назвал Пуэрто-Рико "островом мусора",сообщили в издании New York Times.
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