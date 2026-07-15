Судовладельцы назвали требования Трампа непомерными

Судовладельцы оспорили идею президента США Дональда Трампа, заявившего, что американцы станут «ангелами-хранителями» Ормузского пролива и начнут брать за проход через него 20 процентов от стоимости груза.
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