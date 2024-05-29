Свердловские депутаты обзавелись собственной Аллеей славы. Фото

У депутатов законодательного собрания Свердловской области появилась собственная Аллея славы. В честь 30-летия заксо парламентарии высадили 30 лип в Академическом районе, рассказал у себя в telegram-канале депутат Алексей Свалов.
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