Муфтияты сочли запрет хиджабов в школах Владимирской области нарушением Конституции

Галина

Ни каких хиджабов в школах да и вообще в нашей стране-России!!!! Пусть у себя на родине устанавливают свои порядки и носят все им вздумается..... и не важно где: в школах, учреждениях, на предприятиях за станками....., на улицах, аулах, кишлаках.....