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Муфтияты сочли запрет хиджабов в школах Владимирской области нарушением Конституции

Муфтияты сочли запрет хиджабов в школах Владимирской области нарушением Конституции

Как вы знаете, Министерство образования и молодёжной политики Владимирской области приказом от 22 октября дополнило требования к одежде школьников.

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Комментарии
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Галина
Ни каких хиджабов в школах да и вообще в нашей стране-России!!!! Пусть у себя на родине устанавливают свои порядки и носят все им вздумается..... и не важно где: в школах, учреждениях, на предприятиях за станками....., на улицах, аулах, кишлаках.....
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17 час.
Галина
Ишь ты порядки свои решили у нас устанавливать..... ДОМОЙ на родину свою!!!!  Ох чувствую что что-то будет.... Просто в воздухе витает......
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17 час.

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