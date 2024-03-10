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Депутат Рады: Киев рассматривает план С из-за задержки западной помощи

Депутат Рады: Киев рассматривает план С из-за задержки западной помощи

ТАСС/Hennadii Minchenko/Ukrinform via ZUMA Wire Задержка западной помощи вынуждает украинских властей рассматривать не только план Б, но план С, заявила глава комитета Верховной рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа.

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