"Украинская" защита, пачки денег и побег из России: Новый поворот в деле задержанного муфтия-радикала

ВАЛЕРИЙ "бывшие" (а точнее, - никогда ими не бывшие!) "коммунисты" это горбачевы-ельцыны и ваш сосед. Настоящие же коммунисты это Сталин, Жуков, Покрышкин, Кожедуб и МИЛЛИОНЫ других людей, состоявших в РКПБ-КПСС и работавших на страну. Не надо путать ваше соседское дерьмо с коммунистами. Бывших коммунистов не бывает. (так называемую партию зюганова , лично я коммунистической не считаю. )

HotRS Ну какой же Абусупьянов заезжий? Служил в СА, коммунист. Учился в советском ВУЗе.