Царьград Коллаж Царьграда Стал известен новый поворот в деле задержанного муфтия-радикала.
"Украинская" защита, пачки денег и побег из России: Новый поворот в деле задержанного муфтия-радикала
Комментарии
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ВАЛЕРИЙ
"бывшие" (а точнее, - никогда ими не бывшие!) "коммунисты" это горбачевы-ельцыны и ваш сосед. Настоящие же коммунисты это Сталин, Жуков, Покрышкин, Кожедуб и МИЛЛИОНЫ других людей, состоявших в РКПБ-КПСС и работавших на страну. Не надо путать ваше соседское дерьмо с коммунистами. Бывших коммунистов не бывает. (так называемую партию зюганова , лично я коммунистической не считаю. )
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16 час.
HotRS
Ну какой же Абусупьянов заезжий? Служил в СА, коммунист. Учился в советском ВУЗе.
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9 час.
HotRS
Соседу помог выбиться в люди парторг предприятия. Ну видно же было, что за человек, но все-таки помог. Мало того, этот парторг, будучи после развала КПСС каким-то шишкой в местной администрации, помог соседу приватизировать лакомые участки в населенном пункте. А сосед ему пообещал долю и кинул. Парторг только успел дочери прихватить кусочек и построить маленький магазинчик. А как они все пели о братстве, социальной справедливости, прям заслушаешься.
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9 час.
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