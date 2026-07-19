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Царьград

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Монумент в Джакарте окрасился в цвета триколора на концерте 18 июля

Монумент в Джакарте окрасился в цвета триколора на концерте 18 июля

18 июля в Джакарте, более 20,000 человек собрались на Konser Akbar Monas 2026. Монумент окрасился в цвета российского триколора во время исполнения произведений Шостаковича, Чайковского и Хачатуряна оркестром под дирижированием Стивена Тонга.

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