18 июля в Джакарте, более 20,000 человек собрались на Konser Akbar Monas 2026. Монумент окрасился в цвета российского триколора во время исполнения произведений Шостаковича, Чайковского и Хачатуряна оркестром под дирижированием Стивена Тонга.
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