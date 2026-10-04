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Царьград

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Цена Brent превысила $103 из-за ударов хуситов по Aramco в Эр-Рияде

Цена Brent превысила $103 из-за ударов хуситов по Aramco в Эр-Рияде

Цена нефти Brent превысила 103 доллара после ударов хуситов по объектам Aramco в Эр-Рияде и районе Хурайс.

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