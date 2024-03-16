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Роковой аспект: что принесет соединение Солнца и Меркурия 17 марта 2024 года

Роковой аспект: что принесет соединение Солнца и Меркурия 17 марта 2024 года

Роковой аспект: что принесет соединение Солнца и Меркурия 17 марта 2024 года Анастасия17 марта 2024 года произойдет опасное соединение Солнца и Меркурия, на что обратила внимание астролог Инна Любимова, назвав его роковым аспектом.

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