Роковой аспект: что принесет соединение Солнца и Меркурия 17 марта 2024 года Анастасия17 марта 2024 года произойдет опасное соединение Солнца и Меркурия, на что обратила внимание астролог Инна Любимова, назвав его роковым аспектом.