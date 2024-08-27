Кому дадут новую льготную ипотеку в России

В России осенью могут быть представлены четыре новые льготные ипотечные программы. Государственная Дума планирует рассмотреть законопроекты, которые позволят определенным группам граждан приобретать жилье на более привлекательных условиях.
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