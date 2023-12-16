Романа Ротенберга наградили «за сохранение победных традиций сборной России по хоккею»

Также отличились сразу четверо хоккеистов СКА. Главный тренер петербургского СКА и сборной «Россия 25» Роман Ротенберг стал лауреатом национальной спортивной премии «Герои хоккея» 2023 года, которая учреждена Федерацией хоккея России.
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