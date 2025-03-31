И тут новый GeForce влетит в копеечку. Ноутбуки с RTX 50 Laptop поступили в продажу — от 4300 долларов за модель с RTX 5090 Laptop

Ноутбуки с видеокартами GeForce RTX 50 Laptop наконец-то поступили в продажу. И они очень недёшевы. фото Videocardz Как и в случае с настольными видеокартами, доступность является проблемой новых продуктов.
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