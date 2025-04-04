Российский военный планировал совершить самоподрыв в общежитии для курсантов в Подмосковье

Мужчину задержали, когда он доставал из тайника компоненты для взрывчаткиРоссийский военный намеревался совершить теракт в подмосковном общежитии для курсантов военных вузов, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
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