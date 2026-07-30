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ФедералПресс

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Запад активизировал атаки на Россию перед выборами: что говорят политологи

Запад активизировал атаки на Россию перед выборами: что говорят политологи

МОСКВА, 30 июля, ФедералПресс. Сегодня информационное противостояние между Россией и Западом достигло небывалых масштабов, что и стало темой традиционного круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) «Механика инфовойны: опыт противостояния России и Запада».

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