Запад активизировал атаки на Россию перед выборами: что говорят политологи

МОСКВА, 30 июля, ФедералПресс. Сегодня информационное противостояние между Россией и Западом достигло небывалых масштабов, что и стало темой традиционного круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) «Механика инфовойны: опыт противостояния России и Запада».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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