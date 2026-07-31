— Мне нужны деньги, — твёрдо сказал сын, не поднимая глаз от рюкзака.

ВераВерная

Хорошая история, спасибо. В ней главный посыл - не надо за своих детей решать их судьбу. То, что матери казалось единственно верным и правильным, совершенно было не интересно её сыну. Он потянулся к деду, захотел тоже стать таким же мастером - сценографом, и как выяснилось, имел к этой профессии большой талант. А матери надо было побольше интересоваться жизнью своего отца и матери, а не стесняться того, чем они занимались. Пошла на выставку, посмотрела, послушала, и слава Богу, в голове у неё всё встало на свои места. Сын поступил в театральный, и получил от матери шикарный подарок - внушительную сумму денег на тот самый дорогой инструмент, о котором Денис и мечтал!