— Мне нужны деньги, — твёрдо сказал сын, не поднимая глаз от рюкзака. Елена стояла на пороге комнаты и всё ещё не могла поверить собственным ушам.
— Мне нужны деньги, — твёрдо сказал сын, не поднимая глаз от рюкзака.
Комментарии
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ВераВерная
Хорошая история, спасибо. В ней главный посыл - не надо за своих детей решать их судьбу. То, что матери казалось единственно верным и правильным, совершенно было не интересно её сыну. Он потянулся к деду, захотел тоже стать таким же мастером - сценографом, и как выяснилось, имел к этой профессии большой талант. А матери надо было побольше интересоваться жизнью своего отца и матери, а не стесняться того, чем они занимались. Пошла на выставку, посмотрела, послушала, и слава Богу, в голове у неё всё встало на свои места. Сын поступил в театральный, и получил от матери шикарный подарок - внушительную сумму денег на тот самый дорогой инструмент, о котором Денис и мечтал!
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1 м.
Элеонора Коган
Хорошо, что Елена поняла своего сына и родителей!!И Денис молодец. продолжил династию театральных бутафоров и декораторов своих бабушки и дедушки!!! Ведь у него талантище, как люди говорят.Успехов ему и удач в таком важном деле!!Я бы сама побывала на такой выставке с удовольствием!!!
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1 м.
Traveller
Как сопливосапильно!!! 😂 Только об одном умолчали, что на той выставке был ну сверх узкий круг людей, занятых в этом деле!!! Ну не интересно это другим, коих миллионы! Ну и будет внучок "знаменит" в широких кругах узкого круга бутафоров.
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1 м.
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