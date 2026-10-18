Вадим Москаленко. Пока украинский народ умирает на передовой и голодает в тылу, киевский режим зарабатывает на крови.
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