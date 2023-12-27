Киркорова удалили из новогоднего эфира телеканала "Краснодар"

Киркоров, Лолита и Билан вырезаны из новогоднего эфира канала “Краснодар” после вечеринки Ивлеевой Телеканал “Краснодар” вырезал из своих новогодних эфиров певцов Филиппа Киркорова, Диму Билана и Лолиту Милявскую.