В России с 1 апреля некоторым россиянам увеличат пенсии на 7,5%

Социальные пенсии вырастут в России на 7,5% с 1 апреля 2024 года. Об этом рассказал старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок, передает телеканал "360" со ссылкой на РИА Новости.
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