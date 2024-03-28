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В России с 1 апреля некоторым россиянам увеличат пенсии на 7,5%

В России с 1 апреля некоторым россиянам увеличат пенсии на 7,5%

Социальные пенсии вырастут в России на 7,5% с 1 апреля 2024 года. Об этом рассказал старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок, передает телеканал &quot;360&quot; со ссылкой на РИА Новости.

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