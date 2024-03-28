В России с 1 апреля некоторым россиянам увеличат пенсии на 7,5%

Социальные пенсии вырастут в России на 7,5% с 1 апреля 2024 года. Об этом рассказал старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок, передает телеканал "360" со ссылкой на РИА Новости.