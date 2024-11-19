В Кремле назвали условия для восстановления отношений с США

Москва готова к восстановлению отношений с Вашингтоном, однако не может и не собирается делать этого в одностороннем порядке, заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, 19 ноября сообщает ТАСС.
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