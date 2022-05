В новом исследовании, опубликованном в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, ученые из Университета Питтсбурга (University of Pittsburgh) обнаружили, что тысячи бактерий, живущих в кишечнике, могут повлиять на выбор продуктов питания, содержащих определенные питательные вещества.