На Камчатке произошло землетрясение, ощутимое в населенных пунктах с интенсивностью до 2 баллов. Региональное управление МЧС России подтвердило, что угрозы цунами нет.
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