Региональный форум ´Местное самоуправление в Могилевской области: Инициатива. Единство. Действие. Результат´.

09.04.2025Член Молодежного совета при райсовете депутатов, член комиссии по региональной политике и взаимодействию с органами местного самоуправления Молодежного совета при Совете Республики Национального собрания Республики Беларусь Ольга Караткевич и председатель Молодежного совета при райсовете депутатов Ольга Гавриленя рассказали подрастающему .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии