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Региональный форум ´Местное самоуправление в Могилевской области: Инициатива. Единство. Действие. Результат´.

09.04.2025Член Молодежного совета при райсовете депутатов, член комиссии по региональной политике и взаимодействию с органами местного самоуправления Молодежного совета при Совете Республики Национального собрания Республики Беларусь Ольга Караткевич и председатель Молодежного совета при райсовете депутатов Ольга Гавриленя рассказали подрастающему  .

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