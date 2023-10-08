О чем просить апостола Иоанна Богослова, запреты и традиции праздника 9 октября Алёна ЮрьеваКаждый год 9 октября в православной традиции сияет свет памяти апостола Иоанна Богослова, одного из избранных учеников Иисуса Христа.
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