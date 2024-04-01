Савёловский посад
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Савёловский посад

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Свежие комментарии

  • Сергей О
    Охереть вот это новость хотелось бы как можно больше подробностей имена фамилии героев блядь писать больше не о чем и...Возле дома на Пол...

В Москве состоялись занятия в школе оперативного мастерства

В Главном управлении МЧС России по г. Москве под руководством начальника Управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ столичного главка МЧС России Юрия Жуковского прошли занятия в рамках школы повышения оперативного мастерства.

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