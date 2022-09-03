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Арно Хидирбегишвили: Русские воюют с нацизмом, а не с украинцами!

Арно Хидирбегишвили: Русские воюют с нацизмом, а не с украинцами!

«Батоно Арно, чем объясните большой урон, который несут уже освобождённые российской армией города в результате ракетных обстрелов ВСУ? Откуда у Киева такие силы после полугода спецоперации, чтобы устраивать контратаки и наступления? Почему российской армии, если она так сильна, приходится воевать ещё на Донбассе, а не продвигаться к Киеву? Неужели украинцев невозможно отогнать подальше от Запорожской АЭС, чтобы их ракеты не достигали цели?» — спрашивают меня тбилисцы и я не могу ответить им односложно.

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