В Хабаровск привезут уникальную мозаичную икону царской семьи

Свято-Петропавловский женский монастырь посетили представители Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени Грабаря, ведущего учреждения в области реставрации памятников истории и искусства.
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