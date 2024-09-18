Зауралец наказан за пьяную езду и ДТП, в котором пострадал его ребенок

Куртамышский районный суд вынес обвинительный приговор 35-летнему местному жителю, признав его виновным в совершении сразу нескольких правонарушений, связанных с управлением автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
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