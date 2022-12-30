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Денис Майданов о падении элит и ошибках СВО: "Есть вещи, о которых нельзя говорить"

Денис Майданов о падении элит и ошибках СВО: "Есть вещи, о которых нельзя говорить"

Депутат Госдумы Денис Майданов уверен, что властям следует больше говорить с людьми. Однако целый ряд моментов раскрывать не следует – тут есть и военная составляющая, и вещи из разряда известной поговорки, когда меньше знаешь – крепче спишь.

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