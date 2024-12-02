"Кинули и обманули". Жители Алтая заказали срубы домов и бань, но остались ни с чем

Пострадавшие подают на предпринимателя Владимира Воробьева в полицию и в суд, но не могут добиться возврата денег Жители Алтайского края и Республики Алтай считают, что стали жертвами обмана барнаульского предпринимателя Владимира Воробьева.
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