Три старые картины, на которых откуда-то взялись смартфоны 0 Когда-то на картине 1937 года «Мистер Пинчон и поселение Спрингфилд» заметили предмет, подозрительно похожий на смартфон, и кто-то даже поверил в путешествия по времени.
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