FiNE NEWS
ГлавнаяНовостиОбществоШоубизнесСпортПолезноИнтересноТехно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

FiNE NEWS

1 729 подписчиков

Три старые картины, на которых откуда-то взялись смартфоны

Три старые картины, на которых откуда-то взялись смартфоны

Три старые картины, на которых откуда-то взялись смартфоны 0 Когда-то на картине 1937 года «Мистер Пинчон и поселение Спрингфилд» заметили предмет, подозрительно похожий на смартфон, и кто-то даже поверил в путешествия по времени.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх