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Итальянский бегун Алессандро Бракони дисквалифицирован на 36 лет за допинг. Он сможет соревноваться в 2058 году

Итальянский бегун Алессандро Бракони дисквалифицирован на 36 лет за допинг. Изначально в сентябре 2022-го Бракони получил 12 лет дисквалификации за использование допинга и торговлю/попытку продажи запрещенных препаратов.

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