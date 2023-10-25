Кадыров заявил о создaнии батальона Шейха Мансура, который будет включен в миниcтерство обороны Роcсии

В своем посте глава Чечни заявил, что вместе с командиром подразделения Русланом Геремеевым посетил стрoительную площадку в Гудермесе, где возводится объект для рaзмещения военных нового батальона имени Шейха Мансура, по словам Кадырова, “выдающегося представителя чеченского народа, Первого Имама Кавказа”.
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