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Царьград

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Напавшим на офис Wildberries грозит пожизненное лишение свободы

Напавшим на офис Wildberries грозит пожизненное лишение свободы

Такое наказание предусмотрено по трём из пяти пунктам обвинения.Напавшим на офис Wildberries грозит пожизненное.

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